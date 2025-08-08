Старший группы прокуроров по делу о завладении имуществом аэропорта "Одесса", Станислав Броневицкий, ранее заявлял, что подозреваемые в преступлении и в дальнейшем владеют имуществом аэропорта. Однако сейчас в Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергают эту информацию.

Кто владеет аэропортом "Одесса"?

После того как фигуранты этого громкого дела заключили сделку со следствием, аэропорт "Одесса" вернули общине. Об этом заявил глава САП Александр Клименко, сообщает 24 канал со ссылкой на ZN.UA.

По словам Клименко, еще в 2012 году Одесский городской совет своим решением передал право собственности на 2 488 объектов ООО "Международный аэропорт Одесса".

Однако городские власти не имели законного права это делать, поскольку могли только предоставить имущество в пользование.

То есть в результате соглашения город может в любой момент забрать свое имущество, чего раньше сделать не могло, потому что имущество было не их собственностью. ООО имеет 12 месяцев для инвентаризации и возврата имущества в городской совет,

– отметил Клименко.

Он добавил, что, кроме того, компания должна провести оценку и компенсировать имущество, которого уже нет.

Также Клименко отметил, что ООО не сможет управлять аэропортом, даже если городской совет Одессы решит выйти из предприятия.

Эту функцию, по словам главы САП, потенциально может выполнять КП "Аэропорт "Одесса".

Кроме того, ООО обязано выплатить кредит, взятый под залог городского имущества, в размере 25 миллионов долларов, рассказал Клименко. На эти деньги компания построила новый терминал.