Вырастет ли цена на топливо: кому верить

В правительстве пришли к соглашению о возвращении акциза на все основные виды топлива для острой необходимости наполнить опустошенный войной бюджет. Следовательно, в скором времени можно ожидать роста цен на топливо.

Следовательно, правительственный законопроект установил ставку акцизов на бензин и дизтопливо 100 евро на 1000 литров топлива. На автогаз налог будет в половину меньше – 52 евро.

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Возрастут ли цены на заправках на 4,5 гривны

В правительстве считают, что подорожание не произойдет из-за снижения стоимости сырой нефти на мировом рынке.

Как рассказала Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из финансового комитета Верховной рады, во время телемарафона, передает 24 канал, цена должна повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя.

Цена на стеллах АЗС зависит от многих факторов. Прежде всего это курс валют. Далее, цена на мировом рынке, которая тоже может колебаться. Осенью цена немного увеличивается, потому что топливо используется для сбора урожая и так далее. Поэтому действительно если мы, например, за 1000 литров дизеля или бензина повышаем акциз до 100 евро, то ориентировочно цена может повыситься, учитывая действующий курс на 4,5 гривны. Но она должна повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя,

– говорит Ольга Василевская-Смаглюк.

Народный депутат добавила, что полгода назад люди согласны были покупать топливо даже за 70 гривен. Но при чем топливо в Румынии импортеры покупали по 30 гривен, а продавали у нас по 60 – 70 гривен. Сейчас ожидается уменьшение прибылей для импортеров, которые заложат в цену еще плюс 4,5 гривны.

Если правительство обещает, что цена будет стабильной, то максимум на что можно будет пойти, если импортеры захотят увеличить цены для конечного потребителя – это регулирование цены со стороны Кабмина, то есть фиксированная цена для конечных потребителей.

Акциз на автогаз снизили

По словам нардепа, его уменьшили из-за того, что газ – это социальный вид топлива, его решили не повышать до уровня бензина и дизеля.

Кроме того, у нас автоперевозчики часто пользуются автогазом, службы такси пользуются этим. Например, если бы мы поставили одинаковые акцизы на автогаз и бензин, то не было бы нормальных цен на такси,

– говорит Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отмечает, что и люди сейчас переходят на газовые баллоны, особенно на севере Киевской области, для того чтобы иметь газ, независимо от того, какой будет ситуация с газопроводами и так далее.

Мнения экспертов

Как сообщил 24 каналу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, налоги на топливо – существенный канал бюджетных поступлений для любой европейской страны.

Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" По нашим расчетам, базирующимся на объемах потребления горючего, речь идет о 3,4 миллиардах гривен в месяц акцизных поступлений в госбюджет. Это при условии введения унифицированной ставки акциза 100 евро за 1000 литров топлива.

Однако эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, поделившийся с 24 каналом своим мнением, не согласен с тем, что цена не увеличится для потребителей. По его мнению, в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.

Геннадий Рябцев эксперт по энергетическим вопросам Если говорить об этом идиотском законопроекте (инициативу Кабмина по введению унифицированного акциза на топливо – ред.), то он высосан из пальца. И этот расчет не стоит бумаги, на которой она сделана. На самом деле этот законопроект направлен не на то, чтобы восстановить поступления в государственный бюджет, а на увеличение доходов так называемых системных операторов, которые сейчас и так самые большие за весь период начиная с 90-х годов.

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Детали акцизной истории

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект 7668 об отмене льготного налогообложения на топливо, пишет 24 канал. Инициатор законопроекта – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин поддержал проект закона, предусматривающий частичное возвращение ставок акциза на топливо. За ним отменяется льготное налогообложение на бензин и дизель, введенное в начале полномасштабного вторжения россии.

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