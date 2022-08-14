В Украине вернут акцизный сбор на все виды топлива

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект 7668 об отмене льготного налогообложения на топливо, пишет 24 канал. Инициатор законопроекта – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кстати Горючее ощутимо подешевело: в НБУ назвали причину.

Текста законопроекта на сайте Рады еще нет. В то же время народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк информирует, что законопроект предусматривает возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения.

Также Ярослав Железняк отметил, пока неизвестно есть ли в финальном тексте возврат НДС на топливо к 20%. Сейчас, как подчеркнул нардеп, НДС составляет 7%.

В стране подешевело топливо

В Украине с 1 июля по 1 августа подешевела стоимость топлива. Заметнее всего снизились цены на автогаз и дизельное топливо. В августе цена автогаза снизилась на гривну.

Больше всего этот вид топлива подешевел в компании Prime – на 4 гривны, до 29 гривны за литр. Зато бензин марки "А-95" практически не изменился.

В Нацбанке заявили, что снижению цен способствовало насыщение рынка и налаживание логистики. Сообщалось, что темпы роста цен на топливо снизились до 77,7% годовых.

Заметим, что в июле в Украине импорт бензина, дизеля и автогаза вырос на 125 тысяч тонн по сравнению с июнем. Больше всего за месяц выросли импортные поставки бензинов – на 45%

Недавно – эксперт сказал, насколько подорожает бензин: смотрите видео