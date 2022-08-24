Ощутит ли бюджет Украины пользу от возвращения акциза на горючее
В марте правительство ввело нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ. Но, несмотря на это, в августе был введен законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее для поддержки бюджета.
Как рассказал 24 каналу Сергей Куюн, такие действия правительства позволят получить 3,4 миллиарда гривен в бюджете Украины.
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По нашим расчетам, базирующимся на объемах потребления горючего, речь идет о 3,4 миллиарда гривен в месяц акцизных поступлений в госбюджет. Это при условии введения унифицированной ставки акциза 100 евро за 1000 литров топлива.
Мнения экспертов расходятся по ситуации
Не все эксперты считают это решение хорошим. Да и кроме этого, инициаторы законопроекта не предоставили соответствующие расчеты.
Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, поделился с 24 каналом, что в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.
По мнению эксперта:
- Если посчитать потенциальные потери бюджета, связанные с введением унифицированного акциза, то, скорее всего, никакого увеличения доходов бюджета ждать не стоит.
- Налоги нужно возвращать, но следует руководствоваться европейским опытом, то есть самые высокие ставки должны быть для дизельного топлива, чуть ниже – для бензина, и гораздо ниже – для сжиженного газа.
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