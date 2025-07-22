"Газпром" вышел сухим из воды: в Нидерландах разморозили активы компании
- Суд в Гааге снял арест активов "Газпрома" в Нидерландах, наложенный по запросу украинских компаний.
- Арест снят из-за принципа государственного иммунитета, который запрещает национальным судам рассматривать действия другого государства или государственной компании.
Суд в Гааге отменил решение об аресте активов российской энергетической компании "Газпром", которые находятся в Нидерландах. Ранее его наложили по запросу украинских компаний.
Почему сняли арест с активов "Газпрома"?
Речь идет об активах "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Об этом говорится в решении суда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Арест на активы российского "Газпрома" наложили в рамках двух разных дел:
- Иски в суд подали украинские компании "Славутич-Инвест" и "Жатва".
- Они требовали взыскать с России убытки, которые были нанесены в результате войны против Украины.
- В частности, компании потеряли имущество на территориях, оккупированных россиянами.
Однако теперь суд отменил арест из-за принципа государственного иммунитета.
Нидерландский суд постановил, что арест активов "Газпрома" может нарушить принцип государственного иммунитета, согласно которому национальные суды не могут рассматривать действия другого государства или государственной компании,
– отмечает издание.
Важно! В "Газпроме" журналистам издания не удалось получить комментарий относительно решения суда. Однако ранее российские СМИ писали, что "Газпром" еще в марте 2024 года пытался продать свою 50% долю в Wintershall Noordzee B.V. и 100% в Gazprom International UK Limited. Сделка якобы изначально оценивалась в 344 миллиона евро.