Экспорт СПГ на пике: как США нарастили мощности на фоне кризиса из-за войны с Ираном

Из-за ограничения Ормузского пролива увеличился спрос на поставки газа от США. Так, страна благодаря меньшим ценам на национальной площадке смогла обойти международные рынки и увеличить экспорт собственного СПГ.

Что известно об американском СПГ?

О том, как во время войны на Ближнем Востоке США удалось получить дополнительные возможности на собственных ресурсах, говорится в отчете EIA, администрации энергетической информации США.

Пока из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива в мире был кризис из-за снижения поставок сжиженного газа, США имели свою выгоду от ситуации. Государство продолжало продавать газ по низким или довоенным ценам, что увеличило спрос на экспорт. В частности, выросли и доходы страны.

В то же время в отчете Минэнерго США отмечается, что экспортные возможности Америки фактически находятся на пиковом уровне.

Заметьте! За март 2026 года страна экспортировала 17,9 миллиарда кубических футов газа в сутки. Показатель почти на рекордной отметке, которой страна достигла в марте 2025 года.

В частности известно, что даже несмотря на ограниченные мощности в мире страна дает все возможности для увеличения экспорта СПГ. Одна из основных причин этого – ощутимая разница между ценами на ресурс, которые предлагают США на своей платформе Henry Hub, и международные рынки.

Также пока есть возможность страна планирует воспользоваться ею. Как минимум, один из операторов экспортного терминала США планирует отложить техобслуживание или плановые ремонты. Поскольку сейчас ситуация благоприятна для новых контрактов и разрешений на экспорт.

Мы ожидаем, что коэффициенты использования терминалов в США в 2026 году будут несколько выше, чем в 2025 году, и близкими к максимальной мощности, поскольку разница между внутренними ценами Henry Hub и европейскими и азиатскими импортными ценами на спотовые грузы остается значительной,

– подтвердили в Минэнерго.

В частности известно, что государство введет дополнительную экспортную мощность в 0,9 миллиарда кубических футов в сутки уже во втором квартале. Возможным это будет благодаря тому, что в марте достроили еще одну линию к заводу Corpus Christi. В то же время в США запустят экспорт через первую линию завода Golden Pass.

Обратите внимание! Минэнерго США позволило увеличить экспорт газа для проекта Plaquemines LNG на 13% или на 0,5 миллиарда кубических футов в сутки.

Другими словами США пытаются закрепить позиции на рынке, а период конфликта на Ближнем Востоке пригодился. Благодаря низким ценам на национальной площадке США страна фактически выиграла конкуренцию у международных рынков, где цены на ресурс были значительно выше.

Какова в США оценивают экспорт СПГ и какие прогнозы?

По EIA в январе 2026 года суточный экспорт газа из США должен был составлять 16,4 миллиарда кубических футов. Однако сейчас оценку экспорта повысили до 17 миллиардов кубических футов в сутки.

В то же время изменили прогноз и на 2027 год. Так, ориентировочный показатель экспорта американского СПГ теперь составляет 18,6 миллиарда кубических футов в сутки. Для сравнения, 2025 году США экспортировали 15,1 миллиарда кубических футов СПГ в день.

Важно! Экспорт газа Америка начала в феврале 2016 года, фактически 10 лет назад. Однако за это время страна успела достичь лидерских позиций. В частности, в октябре 2025 года за месяц государство экспортировало более 10 миллионов тонн СПГ, что стало историческим рекордом страны.

В частности, по информации ExPro со ссылкой на данные LSEG крупнейшими импортерами американского СПГ в период конфликта на Ближнем Востоке стала Европа, которая за март получила 64% от всех поставок или 10,3 миллиарда кубических метров.

Что касается Азии – туда поставки СПГ из США резко выросли. Показатель за март в 2,7 миллиарда кубических метров более чем вдвое превышает статистику февраля.

