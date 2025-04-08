Таможенные тарифы стали инструментом экономической политики для США, пытающихся защитить свои рынки. Однако опыт других стран показывает, что это не всегда работает.

Как работают таможенные тарифы

В некоторых случаях тарифы помогли стимулировать национальное производство, а в других они привели к экономическим трудностям и увеличению потребительских расходов, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Высокие пошлины не способствовали развитию конкурентоспособных отраслей. Только после экономического кризиса 1991 года и резкого снижения пошлин с 125% до 13% индийская экономика начала расти, что позволило ей подняться с 12-го на 5-е место в мире по объему ВВП.

Справочно: Индия не отказалась от защиты своей экономики полностью. Оставив высокие пошлины на синтетику, страна начала отставать от Китая, Вьетнама и Бангладеша в текстильной отрасли.

Опыт Южной Кореи

Южная Корея является одним из успешных примеров использования таможенной защиты. В 1970-х годах страна запретила импорт машин и установила высокие пошлины, что позволило компании Hyundai вырасти из локального бренда до одного из крупнейших автопроизводителей мира.

Корея при этом активно поддерживала экспорт и доступ к современному оборудованию. Эта политика способствовала быстрому росту экономики, и к 2023 году средний доход на душу населения сравнялся с Японией, достигнув уровня 33 тысяч долларов.

Как пошлины повлияли на экономику Аргентины и Нигерии

В Аргентине, где протекционистские меры менялись в разные периоды, пошлины поднимались на импорт, что позволяло некоторым отраслям развиваться. Однако это также приводило к высоким потребительским расходам.

Интересно! Во времена Кристины Киршнер, высокие пошлины на электронику и ограничения на импорт стали привычным явлением, но эти меры стали негативно влиять на потребителей, поскольку цены на технику были значительно выше, чем в соседних странах.

В то же время, Нигерия, которая имеет средний уровень пошлин около 12%, использует высокие тарифы на отдельные товары, такие как алкоголь, сигареты и автомобили. Однако эти меры не смогли обеспечить стабильное производство базовых товаров и привели к росту контрабанды.

Тарифная защита оказалась выгодной лишь для ограниченного круга предпринимателей, таких как миллиардер Алико Данготе, который построил свое состояние на цементе и сахаре.

Аналитик Самуэл Аладегбайе отметил, что тарифы нужны, чтобы создать возможности, однако если ими пользуется только один человек – это уже монополия.