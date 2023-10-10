Увольнение Пышного – очередной вброс: глава НБУ опроверг слухи

Недавно появилась информация о том, что якобы глава НБУ Андрей Пышный написал заявление об увольнении. Впрочем, такие заявления не соответствуют действительности.

Как сообщил УНН еще раньше, по данным его источников, глава НБУ Андрей Пышный написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

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Но это заявление оказалось ложным. Журналистам 24 Канала в НБУ подтвердили эту информацию.

Как отреагировал Андрей Пышный

В своем дописе на фейсбуке глава НБУ сообщил, что информация о его увольнении — неправда.

Андрей Пышный Глава Нацбанка В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности.

Он добавил, что такие заявления – это не более чем очередной вброс. И подчеркнул, что обязательно вернется в Украину с результатами

Уволился, да еще и по состоянию здоровья

Сейчас глава НБУ находится в Марракеше, которая на этой неделе является ключевой международной площадкой для обсуждения поддержки Украины. Он работает здесь в составе официальной делегации, а также серию двусторонних встреч.

Интересно, что издание УНН ссылаясь на свои источники отмечает, что Пышный сейчас находится за границей, а именно в Марокко. Поэтому, по словам их собеседника, возвращение Пышного в Украину остается открытым.

Причиной невозврата может стать недовольство финансового сектора работой регулятора после того, как его возглавил Пышный.