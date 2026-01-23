Иногда выгоднее купить: сколько стоит аренда зарядной станции в Киеве

Ситуация со светом в Киеве из-за последствий российских атак на энергетику и суровых погодных условий остается сложной, действуют сетевые ограничения. Поэтому спросом пользуется электрооборудование, в частности, портативные зарядные станции.

Сколько стоит аренда зарядных станций?

Портативную станцию в столице можно арендовать. Правда, цена аренды немалая – минимум полторы тысячи гривен в сутки, передает 24 Канал со ссылкой на RentPro.

Компания, специализирующаяся на прокате различного оборудования, предлагает посуточную аренду портативных зарядных станций, как раскрученных EcoFlow, так и менее известных.

Стоимость аренды зависит от мощности устройства и количества циклов зарядки. Дороже всего взять напрокат зарядную станцию EcoFlow DELTA Pro мощностью 7 200 ватт (3 600 ватт в час), которая имеет 6 500 циклов жизни до 50% мощности. Такое удовольствие обойдется в 8 тысяч гривен в сутки.

Впрочем, есть значительно дешевле предложения:

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 300 ватт, 1260 ватт в час, что имеет 800 циклов до 80% мощности, предлагается за 4 тысячи в сутки ;

; Электростанция JACKERY EXPLORER 2000 PRO с циклическим ресурсом в 1 тысячу циклов – 6 500 гривен в сутки ;

; Зарядная станция BLUETTI AC200MAX 2 400 ватт, 2 048 ватт в час – 5 тысяч гривен в сутки ;

; Станция BLUETTI PowerOak EB70 1 000 ватт, 716 ватт в час – 3 тысячи гривен в сутки ;

; Зарядная станция EcoFlow River 2 Pro 768 ватт в час, 800 ватт с емкостью 0,768 киловатт-часов – 2 800 гривен в сутки;

Дешевле всего стоит аренда портативной станции Bluetti EB3A Portable Power Station 600 ватт, 268 ватт в час – полторы тысячи гривен в суткиу.

Сколько стоит купить зарядную станцию?

На фоне того, что Россия не прекращает свой энергетический террор, иногда покупка зарядной станции может быть выгоднее, чем аренда. Такой вариант подходит для тех, кто критически зависит от электроснабжения и требует постоянного и бесперебойного питания.

Однако покупка портативной зарядной станции стоит дорого:

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro (3 600 ватт в час) в магазине Rozetka стоит более 125 тысяч гривен ;

; Электростанция JACKERY EXPLORER 2 000 PRO продается по цене от 50 тысяч до 64 тысяч в зависимости от магазина;

в зависимости от магазина; Цена на BLUETTI AC200MAX составляет примерно от 65 тысяч до более 100 тысяч гривен .

. Портативная электростанция BLUETTI PowerOak EB70 (1 000 ватт) ориентировочно стоит от 19 тысяч до 30 тысяч гривен .

. Цена на Bluetti EB3A Portable Power Station 600 колеблется примерно от 13 тысяч до более 20 тысяч гривен.

Заметьте! Таким образом, если взять к примеру самую дешевую станцию Bluetti EB3A Portable Power Station 600, то ее цена (20 тысяч гривен) – это чуть больше чем стоимость 13 дней посуточной аренды.

Какая ситуация со светом в Киеве?