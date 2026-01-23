Скільки коштує оренда зарядних станцій?

Портативну станцію у столиці можна орендувати. Щоправда, ціна оренди чимала – щонайменше півтори тисячі гривень на добу, передає 24 Канал з посиланням на RentPro.

Компанія, що спеціалізується на прокаті різноманітного обладнання, пропонує подобову оренду портативних зарядних станцій, як розкручених EcoFlow, так і менш відомих.

Вартість оренди залежить від потужності пристрою та кількості циклів зарядки. Найдорожче взяти напрокат зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro потужністю 7 200 ват (3 600 ват на годину), яка має 6 500 циклів життя до 50% потужності. Таке задоволення обійдеться у 8 тисяч гривень на добу.

Втім, є значно дешевші пропозиції:

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 300 ват, 1260 ват на годину, що має 800 циклів до 80% потужності, пропонується за 4 тисячі на добу ;

; Електростанція JACKERY EXPLORER 2000 PRO з циклічним ресурсом у 1 тисячу циклів – 6 500 гривень на добу ;

; Зарядна станція BLUETTI AC200MAX 2 400 ват, 2 048 ват на годину – 5 тисяч гривень на добу ;

; Станція BLUETTI PowerOak EB70 1 000 ват, 716 ват на годину – 3 тисячі гривень на добу ;

; Зарядна станція EcoFlow River 2 Pro 768 ват на годину, 800 ват з місткістю 0,768 кіловат-годин – 2 800 гривень на добу;

Найдешевше коштує оренда портативної станції Bluetti EB3A Portable Power Station 600 ват, 268 ват на годину – півтори тисячі гривень на добу.

Скільки коштує купити зарядну станцію?

На тлі того, що Росія не припиняє свій енергетичний терор, інколи купівля зарядної станції може бути вигідніша, ніж оренда. Такий варіант підходить для тих, хто критично залежить від електропостачання і потребує постійного та безперебійного живлення.

Однак купівля портативної зарядної станції коштує дорого:

Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro (3 600 ват на годину) у магазині Rozetka коштує понад 125 тисяч гривень ;

; Електростанція JACKERY EXPLORER 2 000 PRO продається по ціні від 50 тисяч до 64 тисяч залежно від магазину;

залежно від магазину; Ціна на BLUETTI AC200MAX становить приблизно від 65 тисяч до понад 100 тисяч гривень .

. Портативна електростанція BLUETTI PowerOak EB70 (1 000 ват) орієнтовно коштує від 19 тисяч до 30 тисяч гривень .

. Ціна на Bluetti EB3A Portable Power Station 600 коливається приблизно від 13 тисяч до понад 20 тисяч гривень.

Зауважте! Таким чином, якщо взяти до прикладу найдешевшу станцію Bluetti EB3A Portable Power Station 600, то її ціна (20 тисяч гривень) – це вартість 13 днів подобової оренди.

