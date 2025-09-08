Дело в том, что акции "Газпрома" находятся под арестом, который был наложен Окружным судом Гааги. Этот иск в суд подала энергетическая группа ДТЭК, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Что мешает "Газпрому" продать свои акции? По данным российских СМИ, компания Gazprom International Limited, входящая в российскую ведущую энергетическую компанию "Газпром", нашла потенциального покупателя доли в 50% в нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, передает 24 Канал. Читайте также Япония рассматривает участие в масштабном СПГ-проекте Трампа на Аляске, – Reuters Как известно, приобрести эту долю намерена нидерландская фирма Mazarine Energy. Но препятствует этому арест акций. Арест по иску компании ДТЭК является временной мерой из-за судебного спора о национализации компании "Крымэнерго" Россией.

Еще до российской аннексии Крыма в 2014 году, ДТЭК владела 57,49% акций энергокомпании, которая обеспечивала полуостров электроэнергией. Как дела у одной из крупнейших российских энергетических компаний? В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) аннулировало лицензию на поставки газа компании Moldovagaz, которая является дочерней российскому "Газпрому". Вместо нее поставлять газ будет государственная компания Energocom.

В то же время сербская компания NIS (Naftne Industrije Srbije), которая является тоже дочерней компанией "Газпрома" сворачивает 2 бизнеса в Румынии и Болгарии из-за финансовых трудностей, которые связаны с санкциями США.