"Газпром" не может провести сделку: все из-за компании Ахметова
- Gasprom International Limited нашла потенциального покупателя для своей доли в 50% в нидерландской компании Wintershall Noordzee, но продажу блокирует арест.
- Акции "Газпрома" находятся под арестом по решению Окружного суда Гааги по иску энергетической группы ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.
Дело в том, что акции "Газпрома" находятся под арестом, который был наложен Окружным судом Гааги. Этот иск в суд подала энергетическая группа ДТЭК, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
Что мешает "Газпрому" продать свои акции?
По данным российских СМИ, компания Gazprom International Limited, входящая в российскую ведущую энергетическую компанию "Газпром", нашла потенциального покупателя доли в 50% в нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, передает 24 Канал.
Как известно, приобрести эту долю намерена нидерландская фирма Mazarine Energy. Но препятствует этому арест акций.
- Арест по иску компании ДТЭК является временной мерой из-за судебного спора о национализации компании "Крымэнерго" Россией.
- Еще до российской аннексии Крыма в 2014 году, ДТЭК владела 57,49% акций энергокомпании, которая обеспечивала полуостров электроэнергией.
Как дела у одной из крупнейших российских энергетических компаний?
В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) аннулировало лицензию на поставки газа компании Moldovagaz, которая является дочерней российскому "Газпрому". Вместо нее поставлять газ будет государственная компания Energocom.
В то же время сербская компания NIS (Naftne Industrije Srbije), которая является тоже дочерней компанией "Газпрома" сворачивает 2 бизнеса в Румынии и Болгарии из-за финансовых трудностей, которые связаны с санкциями США.