Річ у тім, що акції "Газпрому" перебувають під арештом, що був накладений Окружним судом Гааги. Цей позов до суду подала енергетична група ДТЕК, що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

Що заважає "Газпрому" продати свої акції? За даними російських ЗМІ, компанія Gazprom International Limited, що входить до російської провідної енергетичної компанії "Газпром", знайшла потенційного покупця частки у 50% у нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee, передає 24 Канал. Читайте також Японія розглядає участь у масштабному СПГ-проєкті Трампа на Алясці, – Reuters Як відомо, придбати цю частку має намір нідерландська фірма Mazarine Energy. Але перешкоджає цьому арешт акцій. Арешт за позовом компанії ДТЕК є тимчасовим заходом через судовий спір щодо націоналізації компанії "Крименерго" Росією.

Ще до російської анексії Криму у 2014 році, ДТЕК володіла 57,49% акцій енергокомпанії, яка забезпечувала півострів електроенергією. Як справи в однієї із найбільших російських енергетичних компаній? На початку серпня Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) анулювало ліцензію на постачання газу компанії Moldovagaz, яка є дочірньою російського "Газпрому". Замість неї постачати газ буде державна компанія Energocom.

Водночас сербська компанія NIS (Naftne Industrije Srbije), яка є теж дочірньою компанією "Газпрому" згортає 2 бізнеси в Румунії та Болгарії через фінансові труднощі, які пов'язані із санкціями США.