Аргентина получила 20 миллиардов долларов от МВФ и сняла валютные ограничения
- Аргентина заключила четырехлетнее соглашение с МВФ на 20 миллиардов долларов и сняла валютные ограничения.
- Центральный банк отменил фиксированный валютный курс, позволив песо свободно колебаться в новом диапазоне.
Аргентина заключила новое четырехлетнее соглашение с Международным валютным фондом на общую сумму 20 миллиардов долларов. В рамках договоренностей страна отменила ключевые элементы валютного контроля и ослабила ограничения на курс песо.
Помощь от МВФ и отмена фиксированного курса
МВФ уже до следующего вторника перечислит Аргентине 12 миллиардов долларов, еще 2 миллиарда долларов станут доступными до июня, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Основные направления программы – это поддержка жесткой фискальной политики, переход к более гибкому валютному курсу и усиление монетарного регулирования.
Центральный банк Аргентины сообщил об отмене фиксированного валютного курса – с понедельника песо будет свободно колебаться в пределах нового диапазона 1 000–1 400 песо за доллар, тогда как в пятницу официальный курс составлял 1 074 песо.
Также будет снято большинство ограничений на движение капитала, известных как "cepo", которые сдерживали доступ к иностранной валюте.
Заметьте! В обращении к нации президент Хавьер Милей заявил, что страна находится в лучшей позиции за последние годы, чтобы уверенно реагировать на внешние экономические вызовы.