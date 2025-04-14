Допомога від МВФ і скасування фіксованого курсу

МВФ вже до наступного вівторка перерахує Аргентині 12 мільярдів доларів, ще 2 мільярди доларів стануть доступними до червня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Основні напрямки програми – це підтримка жорсткої фіскальної політики, перехід до більш гнучкого валютного курсу та посилення монетарного регулювання.

Центральний банк Аргентини повідомив про скасування фіксованого валютного курсу – з понеділка песо буде вільно коливатися в межах нового діапазону 1 000–1 400 песо за долар, тоді як у п’ятницю офіційний курс становив 1 074 песо.

Також буде знято більшість обмежень на рух капіталу, відомих як «cepo», які стримували доступ до іноземної валюти.

Зауважте! У зверненні до нації президент Хав’єр Мілей заявив, що країна перебуває в найкращій позиції за останні роки, аби впевнено реагувати на зовнішні економічні виклики.