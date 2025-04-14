Помощь от МВФ и отмена фиксированного курса

МВФ уже до следующего вторника перечислит Аргентине 12 миллиардов долларов, еще 2 миллиарда долларов станут доступными до июня, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Основные направления программы – это поддержка жесткой фискальной политики, переход к более гибкому валютному курсу и усиление монетарного регулирования.

Центральный банк Аргентины сообщил об отмене фиксированного валютного курса – с понедельника песо будет свободно колебаться в пределах нового диапазона 1 000–1 400 песо за доллар, тогда как в пятницу официальный курс составлял 1 074 песо.

Также будет снято большинство ограничений на движение капитала, известных как "cepo", которые сдерживали доступ к иностранной валюте.

Заметьте! В обращении к нации президент Хавьер Милей заявил, что страна находится в лучшей позиции за последние годы, чтобы уверенно реагировать на внешние экономические вызовы.