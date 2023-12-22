Для США остановили поставки из российского Арктик СПГ-2 - Bloomberg

Арктик СПГ-2 объявил о форс-мажорных обстоятельствах из-за санкций от США. Из-за этого поставки новейшего российского газа будут отложены.

Форс-мажор в Арктик СПГ-2

В настоящее время санкции введены США еще в ноябре, делают невозможными поставки российского газа.

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Российское ПАО Новатек, возглавляемое проектом Арктик СПГ-2, прислало сообщение о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям объекта,

– написали в издании.

Так что, хотя у Арктик СПГ-2 и раньше были проблемы с перспективами из-за мер США, эта ситуация может ограничить дополнительные поставки СПГ на мировой рынок этой зимой и добавить еще больше проблем. Новатек планировал к концу 2023 года начать производство первой из трех линий и уже в 2024 году получить первые грузы с завода.

Форс-мажорные обстоятельства – это юридическая статья, позволяющая компаниям прекращать поставки из-за факторов, находящихся вне их контроля. Такое развитие событий увеличивает риски поставок на другие рынки, поскольку в последние дни суда изменили маршрут из Красного моря из-за нападений на них там,

– добавили в материале.

Арктик СПГ-2 имеет решающее значение для российского стремления втрое увеличить производство СПГ к концу десятилетия.

Если проект будет существенно отложен или в следующем году не будут отгружены грузы, это серьезно ограничит рост мировых поставок СПГ – примерно до 2,5% против прогнозируемых нами 3,5%,

– объяснил аналитик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

Экспорт по проекту будет зависеть от способности Новатека поставлять объемы Арктик СПГ-2 по существующим срочным контрактам или по спотовым соглашениям с ограниченным кругом потенциальных покупателей, готовых игнорировать санкции США, считает аналитик Energy Aspects Ltd Джейк Хорслен.

– это проект компании Новатек по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гиданском полуострове.