Десятки попыток вывезти топливо: Казахстан резко ужесточил проверки на границе

За последние сутки Казахстан пресек более 60 попыток незаконного вывоза топлива через государственную границу. Власти уверяют, что внутренний рынок обеспечен ресурсами, а нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.

На границе Казахстана пресекли десятки попыток незаконного вывоза топлива

Правительство Казахстана сообщило, что только за последние сутки пограничники и мобильные группы пресекли 61 попытку незаконного вывоза топлива за пределы страны, сообщили в пресс-службе правительства. По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные районы и проверяют автоцистерны, бензовозы и другой транспорт.

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За два дня на пунктах пропуска удалось предотвратить незаконную перевозку более трех тонн горюче-смазочных материалов, которые перевозились в дополнительных баках и канистрах.

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что с начала 2026 года на автомобильных пунктах пропуска уже пресекли 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тысяч литров. По данным правительства, некоторые водители даже устанавливали скрытые топливные баки, не предусмотренные заводской конструкцией транспортных средств.

Что известно о ситуации на топливном рынке

Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов заверил, что внутренний рынок топлива работает стабильно. По его словам, все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а запасов бензина, дизельного и авиационного топлива достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.

В то же время ситуация привлекла внимание после сообщения Reuters о том, что Россия на фоне дефицита топлива, возникшего после ударов по нефтяной инфраструктуре, якобы договорилась о поставках топлива из Казахстана. Уже на следующий день Эрлан Аккенженов заявил, что российская сторона не обращалась в Астану с официальной просьбой о таких поставках.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что усиление контроля на границе свидетельствует о стремлении Казахстана защитить собственный рынок топлива от нелегального экспорта. В то же время повышенное внимание к движению нефтепродуктов в регионе отражает общее усиление рисков на топливных рынках из-за проблем с поставками и логистикой в соседних странах.

Ранее мы сообщали, что из-за дефицита бензина россияне не могут заправить автомобили, даже отстояв километровые очереди на АЗС. Поэтому жителям Забайкалья уже начали предлагать покупать бензин в Китае.