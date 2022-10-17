Атака Киева дронами и других городов: отреагировал ли курс доллара ростом

Утром 17 октября россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Киеву и другим городам. Однако курс не отреагировал всплеском и так и не преодолел психологическую отметку в 41 гривну.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,20 гривны за доллар при покупке (+5 копеек против 14 октября). В то время как продают ее за 40,90 гривны за доллар (-10 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,54 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,89 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,68 гривны (+8 копеек) и продажа – 39,20 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,85 гривны (+9 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро продают по 38,82 гривны (+91 копейка), а покупают за 39,10 гривны (без изменений).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько подчеркнула, что психологическое влияние ракетных атак в прошлый понедельник оказалось не столь значительным, как того можно было ожидать, а курсовой всплеск 10 октября оказался очень ограниченным во времени. Атака Киева и других городов утром 17 октября также не повлекла значительного давления на курс, рассказала эксперта в комментарии 24 канала.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Доллар на сером рынке немного подорожал, но пока не может преодолеть отметку в 41 гривну за доллар. Поэтому можно предположить, что при более-менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны за доллар.