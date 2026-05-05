Второй по величине нефтеперерабатывающий завод России перестал работать после атаки БпЛА

Украина 5 мая атаковала дронами Киришский НПЗ в Ленинградской области. В результате удара предприятие полностью перестало работать.

На заводе повреждены три из четырех дистилляционных установок. Об этом сообщили в Reuters.

Что известно о заводе и атаке ВСУ?

Украинские дроны 5 мая атаковали один из крупнейших НПЗ в России в Киришах. Беспилотники повредили три из его четырех установок перегонки сырой нефти.

И Россия, и Украина используют рои дальнобойных дронов, чтобы попытаться разрушить жизненно важную инфраструктуру далеко за линией фронта,

– заявили в издании.

Блоки распределения воздуха являются ключевым элементом любого нефтеперерабатывающего завода, а без них предприятие не сможет работать.

СБУ заявила о поражении Киришского НПЗ. Завод, расположен примерно в 800 километрах от украинской границы, этом году уже неоднократно подвергался атакам беспилотников.

Также мощность завода – около 20 миллионов тонн в год, а фактическая переработка – около 18 миллионов тонн, или примерно 7% от общего объема в России; НПЗ был одним из ключевых поставщиков дизельного топлива.

Командующий СБС ВСУ "Мадьяр" подтвердил информацию об ударе по НПЗ и отметил важность такого предприятия для оккупантов.

Важно! Украина атаковала НПЗ "Киришинафтооргсинтез" в Ленинградской области, который входит в тройку крупнейших заводов в России, с мощностью 17 миллионов тонн переработки нефти. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что Владимир Путин получает большие деньги от этого объекта через определенный механизм. Поэтому это очень хорошая цель в России.

Последние новости об успешных атаках БпЛА на территорию России

В Чебоксарах в Чувашии зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу "ВНИИР-Прогресс", производящий навигационные модули для БпЛА и баллистики.

В России вводили ограничения в более десятка аэропортов, а во многих городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, были сообщения о взрывах и работу ПВО.

Порт в Приморске, Ленинградская область, 3 мая 3 мая атаковали неизвестные дроны, вызвав пожары. Предположительно, был поражен нефтеналивной причал и ЗРПК "Панцирь".

Украинские дроны 3 мая нанесли удар по аэродрому "Шагол" в Челябинске, уничтожив российские истребители Су-57 и Су-34. Уничтожение этих самолетов уменьшит количество вылетов и применения КАБов, которые являются важным оружием для России.