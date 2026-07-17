Работу пришлось приостановить: Россия массированно атакует газовый объект Нафтогаза

Россия продолжает активно обстреливать газовую инфраструктуру Украины. С самого утра пятницы, 17 июля, оккупанты наносят удары по объекту газодобычи в Харьковской области.

Что известно о последствиях атаки

Враг проводит атаку на объект большим количеством дронов, сообщили в "Нафтогазе".

Из-за продолжительного массированного обстрела работу на газовом предприятии пришлось остановить.

В целях безопасности сотрудники объекта укрылись в убежищах.

Своевременно принятые меры помогли сохранить жизнь и здоровье людей. По словам компании, никто из персонала не пострадал.

В то же время последствия ударов для самого объекта пока в "Нафтогазе" не называют, поскольку ситуация с безопасностью не позволяет обследовать территорию.

На данный момент определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется,

– пояснили в "Нафтогазе".

Сегодняшний обстрел газодобывающего объекта в Харьковской области стал уже 250-й атакой врага на предприятия "Нафтогаза" с начала 2026 года.

Таким образом, российская армия пытается полностью вывести из строя украинскую газодобычу и нанести как можно больше ущерба критической инфраструктуре Украины к предстоящему отопительному сезону.

Особенно от атак врага страдают приграничные и прифронтовые области, в частности Харьковская область. Буквально недавно, 6 июля, Россия массированно атаковала несколько газодобывающих объектов в регионе. Тогда тоже пришлось остановить работу предприятия.

В результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник.