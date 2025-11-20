Россияне ударили по энергообъектам в четырех областях: как будут отключать свет

Российская армия в четверг, 20 ноября, снова нанесла удары по энергосистеме Украины. Пострадали энергообъекты в четырех регионах.

Какие энергообъекты пострадали?

Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Сейчас на пораженных энергообъектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Как следствие, есть обесточенные потребители, в частности – на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– добавили в Укрэнерго.

Что известно о ситуации в регионах?

На Черниговщине Россия в течение суток активно обстреливала 3 района – Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский. Больше всего – с FPV-дронов и ударных беспилотников, рассказали в Черниговской ОГА.

В результате атак пострадал энергообъект в Черниговском районе – из-за попадания вражеского БПЛА.

В Харьковской области вражеским обстрелам подверглись 6 населенных пунктов. По данным ОВА, россияне выпустили по региону несколько десятков БПЛА различных типов. Известно, что в Лозовском районе повреждены электросети из-за обстрелов.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Вместе с тем потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Поэтому, по данным Минэнерго, сегодня во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света:

ГПВ будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;

объем ограничения электроснабжения будет составлять от 2,5 до 4 очередей.

Дополнительно применяются ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса по всей Украине.

Укрэнерго призывает экономно использовать электроэнергию в течение всех суток, а особенно – в часы пиковой нагрузки на систему.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему – после 22:00. Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,

– призвали энергетики.

Важно! В течение дня графики почасовых отключений могут меняться. Актуальную информацию можно узнать на официальных страницах своего облэнерго в регионе.

