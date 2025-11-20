Укр Рус
20 листопада, 11:11
Росіяни вдарили по енергооб'єктах у чотирьох областях: як відключатимуть світло

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські удари пошкодили енергооб'єкти в Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, ремонтні роботи вже тривають.
  • У всіх регіонах України впроваджуються графіки погодинних відключень світла через високий рівень споживання та пошкодження інфраструктури.

Російська армія у четвер, 20 листопада, знову завдала ударів по енергосистемі України. Постраждали енергооб'єкти у чотирьох регіонах.

Які енергооб'єкти постраждали? 

Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру у Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго

Наразі на уражених енергооб'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, 
– додали в Укренерго

Що відомо про ситуацію в регіонах? 

На Чернігівщині Росія протягом доби активно обстрілювала 3 райони – Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський. Найбільше – з FPV-дронів та ударних безпілотників, розповіли в Чернігівській ОВА.

Внаслідок атак постраждав енергооб'єкт у Чернігівському районі – через влучання ворожого БпЛА. 

У Харківській області ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів. За даними ОВА, росіяни випустили по регіону кілька десятків БПЛА різних типів. Відомо, що у Лозівському районі пошкоджено електромережі через обстріли. 

Яка ситуація в енергосистемі? 

Через обстріли та пошкодження інфраструктури ситуація в енергосистемі України залишається складною. Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Тому, за даними Міненерго, сьогодні у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла: 

  • ГПВ діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;
  • обсяг обмеження електропостачання складатиме від 2,5 до 4 черг.

Додатково застосовуються обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу по всій Україні. 

Укренерго закликає ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби, а особливо – у години пікового навантаження на систему. 

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень, 
– закликали енергетики. 

Важливо! Протягом дня графіки погодинних відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках свого обленерго у регіоні. 

Останні атаки на енергосистему: що відомо 

  • У Міністерстві енергетики раніше повідомили, що 19 листопада російські війська здійснили масований комбінований удар ракетами та дронами по енергетичних об’єктах у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

  • У всіх цих регіонах наразі тривають відновлювальні роботи після масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру. Щоб утримати енергосистему в керованому режимі, у низці областей спершу запровадили аварійні відключення. Згодом їх замінили на погодинні графіки.