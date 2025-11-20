Росіяни вдарили по енергооб'єктах у чотирьох областях: як відключатимуть світло

Російська армія у четвер, 20 листопада, знову завдала ударів по енергосистемі України. Постраждали енергооб'єкти у чотирьох регіонах.

Які енергооб'єкти постраждали?

Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру у Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Графіки введуть на усю добу: коли не буде світла на Дніпропетровщині 20 листопада

Наразі на уражених енергооб'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– додали в Укренерго.

Що відомо про ситуацію в регіонах?

На Чернігівщині Росія протягом доби активно обстрілювала 3 райони – Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський. Найбільше – з FPV-дронів та ударних безпілотників, розповіли в Чернігівській ОВА.

Внаслідок атак постраждав енергооб'єкт у Чернігівському районі – через влучання ворожого БпЛА.

У Харківській області ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів. За даними ОВА, росіяни випустили по регіону кілька десятків БПЛА різних типів. Відомо, що у Лозівському районі пошкоджено електромережі через обстріли.

Яка ситуація в енергосистемі?

Через обстріли та пошкодження інфраструктури ситуація в енергосистемі України залишається складною. Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Тому, за даними Міненерго, сьогодні у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла:

ГПВ діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;

обсяг обмеження електропостачання складатиме від 2,5 до 4 черг.

Додатково застосовуються обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу по всій Україні.

Укренерго закликає ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби, а особливо – у години пікового навантаження на систему.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,

– закликали енергетики.

Важливо! Протягом дня графіки погодинних відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках свого обленерго у регіоні.

Останні атаки на енергосистему: що відомо