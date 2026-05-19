Третьи сутки под атаками: враг попал в критическое оборудование Нафтогаза

Россия не оставляет попыток повредить газовую инфраструктуру Украины. Уже третьи сутки подряд враг бьет по газовой инфраструктуре Нафтогаза в Черниговской области.

Какие последствия атаки на инфраструктуру?

Утром во вторник, 19 мая, российская армия нанесла массированные удары сразу по нескольким газовым объектам компании на Черниговщине, сообщили в NaftogazUA.

Враг попал дронами на территории производственных объектов. В результате попаданий разрушениям подверглось критически важное оборудование.

Однако работники Нафтогаза во время атаки не пострадали.

Персонал одного из атакованных объектов эвакуировали, пострадавших нет,

– рассказали в компании.

На месте атаки работают аварийно-спасательные службы. Нафтогаз пока не называет масштабы повреждений, пока последствия ударов по объектам уточняют.

Какие еще объекты оказались под атакой?

Однако пострадала газовая инфраструктура не только на Черниговщине. Днем 18 мая и в ночь на 19 мая враг направил баллистические ракеты на объекты Нафтогаза на Днепропетровщине.

Также оккупанты почти непрерывно наносили удары беспилотниками по активам компании в регионе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал,

– сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

А несколькими днями ранее, днем 13 мая, российская армия обстреляла инфраструктуру Нафтогаза сразу в нескольких регионах Украины.

В Харьковской области российский дрон попал в один из газодобывающих активов.

В Житомирской области под ударом оказался производственный объект, после атаки на нем возник пожар.

Однако во время тех обстрелов никто из сотрудников Нафтогаза не пострадал.

Напомним! 13 мая Россия осуществила одну и самых массированных и самых длинных атак на Украину. Обстреляла не только газовую инфраструктуру, но и Укрзализныцю и жилые дома. Несколько десятков человек пострадало, шестеро погибли, в том числе дети. В комментарии 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что враг долго и серьезно готовился к этой атаке с применением большого количества дронов-камикадзе.

Какие последствия предыдущих атак на объекты Нафтогаза?

Инфраструктура Нафтогаза уже не впервые оказывается под российскими ударами. Ранее, в ночь на 5 мая, враг совершил массированную атаку на газодобывающие объекты компании в Полтавской и Харьковской областях.

В результате того обстрела погибли трое газовиков и двое спасателей. Известно, что чрезвычайники прибыли на объект в Полтавской области после атаки дрона и начали ликвидацию пожара уже после завершения воздушной тревоги. Однако в этот момент российские войска нанесли повторный удар по объекту четырьмя ракетами.

Впоследствии стало известно о еще одной жертве той атаки. 16 мая в больнице умер 59-летний машинист холодильных установок Нафтогаза, который получил тяжелые ранения во время обстрела в ночь на 5 мая на Полтавщине. Врачи долгое время боролись за его жизнь, проводили многочисленные операции, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.