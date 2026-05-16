После смерти Клименко количество погибших работников Нафтогаза в результате той атаки возросло до четырех. Об этом сообщает "Нафтогаз".

Что известно о смерти машиниста?

59-летний Сергей Клименко работал машинистом холодильных установок в Нафтогазе. В ночь с 4 на 5 мая он получил тяжелые ранения в результате российской атаки на Полтавщине.

После удара мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики долгое время боролись за его жизнь, проводили многочисленные операции и пытались стабилизировать его состояние. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После смерти Сергея Клименко количество погибших работников "Нафтогаза" из-за той атаки возросло до четырех. Той же ночью погибли работники компании Александр Козин, Юрий Мусиенко и Михаил Дуб. В Нафтогазе сообщили, что сейчас еще семеро работников компании остаются в больницах после российского удара. Часть из них находится в тяжелом состоянии и продолжает лечение.

Российская атака в ночь на 5 мая была направлена не только по энергетической инфраструктуре, но и по людям, которые работали на месте и ликвидировали последствия обстрела. Под удар тогда попали спасатели ГСЧС и работники "Нафтогаза".

Там отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 324 работников компании. Еще сотни людей за это время получили ранения в результате российских атак.

Родным, близким и коллегам Сергея Клименко выразили искренние соболезнования. В "Нафтогазе" отметили, что память о погибших работниках компании навсегда останется в сердцах коллектива.

Что известно об ударе по Полтавщине?

Российские войска в ночь на 5 мая нанесли двойной удар по Полтавской области, атаковав одно и то же место с интервалом примерно в 40 минут. Сначала оккупанты ударили дронами по одному из предприятий области, а затем, когда на место прибыли спасатели и экстренные службы, нанесли повторный удар ракетой.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, такая тактика давно стала типичной для России и направлена на то, чтобы нанести максимальный вред людям, которые ликвидируют последствия атак.

Он отметил, что находился в Полтаве в ночь атаки и слышал оба взрыва. Первый удар произошел около 3:00, а второй прогремел примерно через 40 минут. В результате атаки на Полтавщине погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 40 человек получили ранения.

Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии в больницах. Среди жертв атаки были также спасатели и работники критической инфраструктуры, которые прибыли ликвидировать последствия первого удара.

По словам эксперта, двойные удары являются элементом тактики террора мирного населения. Оккупанты пытаются посеять страх среди украинцев и сломать солидарность общества. В то же время он отметил, что подобные атаки имеют противоположный эффект. После каждого удара украинцы наоборот еще больше сплачиваются и помогают друг другу.

Той же ночью российские войска также атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Киевскую области. Кроме того, оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, где был уничтожен вагон, однако пассажиров успели эвакуировать.