Россияне атаковали McDonald's: компания обратилась с заявлением к украинцам

В пятницу, 25 сентября, россияне вновь провели атаку на Киевскую область. В результате атаки пострадала популярная компания – McDonald's.

Что известно о атаке на известную компанию

Никто из людей не пострадал, что сообщили в компании.

Можем подтвердить, что сегодня в результате российской дроновой атаки был поражен один из складов нашего логистического партнера в Киевской области. Самое главное, что никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

В то же время рестораны заведения продолжают работать в обычном режиме. Компания продолжает оценивать возможное влияние ситуации на операционные процессы.

Скриншот сообщения компании в социальных сетях

Напомним, что об атаке на заведение сообщил даже Владимир Зеленский. Он подтвердил, что были "удары дронами по складу, используемому Макдональдсом".

Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, интернет-провайдеры – вся обычная жизнь для России просто мишень,

– написал Зеленский.

А 15 сентября также был поврежден McDonald's в Киеве. Но в результате атаки никто не пострадал, а заведение быстро возобновило работу.

Напомним, что компания также определилась с режимом работы во время желтых воздушных тревог. Пока менять принцип работы не планируют.