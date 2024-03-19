Потери России: каков результат украинских атак на предприятия россиян

Украина начала атаковать российские предприятия. В том числе и нефтеперерабатывающие мощности.

К чему приводят украинские атаки

Согласно последним данным, 600 тысяч баррелей от ежедневных российских нефтеперерабатывающих мощностей сейчас недоступны. Это стало возможным, благодаря регулярным атакам украинских беспилотников.

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Удары беспилотников на выходных поразили несколько заводов в России, некоторые из которых находятся в глубине ее границ, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо четвертую сессию подряд, в то время как фьючерсы на бензин выросли шестую сессию подряд,

– говорится в материале Bloomberg

В свою очередь, генеральный директор международной энергетической группы Gunvor Group Торбьерн Торнквист заявил, что атаки беспилотников и их последствия повлияют на экспорт дистиллятов. По его словам, произойдет снижение этого показателя на несколько сотен тысяч баррелей.

Как будет развиваться ситуация

Ранее Gunvor выступала масштабным трейдером нефти из России. Однако, после начала полномасштабного вторжения, компания отказалась от российского сырья.

Эксперты считают, что восстановить мощности россияне смогут минимум через несколько недель, или даже месяцев после атаки. Более того, разрушение российских предприятий будет способствовать повышению стоимости нефти. Ориентировочно, цена может увеличиться на 4 доллара за баррель, из-за значительных рисков.

При этом, поставки сырой нефти из США вероятно вырастут в этом году. Но показатель увеличения будет вдвое меньше чем в прошлом году. Для сравнения, в 2023 году ежедневный показатель вырос на 700 – 800 тысяч баррелей.

что JPMorgan Chase оценивает потери России в 900 тысяч баррелей ежедневно.