Почти 40 % состояния: самая богатая женщина России потеряла миллиарды долларов из-за ВСУ

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким потеряла 3,1 миллиарда долларов из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса. Еще в конце февраля ее состояние составляло 8,1 миллиарда долларов.

Что известно о потерях компании Wildberries из-за санкций

На данный момент они сократились до 5 миллиардов долларов, или на 39%, что подсчитал российский Forbes.

Вооруженные Силы начали наносить удары по складам Wildberries еще с 18 июля. Под удары попали 23 логистических центра компании в 16 регионах, некоторые объекты полностью сгорели.

Несмотря на все эти события, Ким сохранила статус самой богатой женщины страны. Лидером рейтинга Forbes она стала уже в пятый раз. Но в прошлом году ее состояние составляло 7,1 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина продолжает атаковать Wildberries. Киев уже вывел из строя восемь из десяти крупнейших складов компании Wildberries.

Более того, уже начались атаки на компанию Ozon. Это второй по величине российский маркетплейс.

Следует также добавить, что, по оценке московской консалтинговой компании Data Insight, компания Татьяны Ким потеряла до трети своих складских площадей. Кроме того, продукция на сумму в сотни миллиардов рублей могла быть уничтожена.