На объекте вспыхнул пожар. В сеть попали кадры горения склада.

Что известно об атаке на склады Ozon?

В компании пожаловались на попытки атак на логистические комплексы Ozon в Оренбурге и Уфе. Там отметили, что в Оренбурге возгорания якобы не произошло, объект уже возобновил работу, однако на сутки ограничили прием FBS-отправлений.

При этом логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и временно не работает из-за необходимости дополнительного осмотра территории. Поставки продавцов туда пока не принимают, а грузы в пути перенаправляют на другие объекты.

А вот в Благовещенске ситуация иная – там над атакованным объектом поднимается дым.



Атака на склад Ozon в Башкортостане / Фото очевидцев

Кстати, первый удар по инфраструктуре Ozon украинские военные нанесли 22 августа. С тех пор атаки подверглись логистическому комплексу компании в Чапаевске Самарской области, объекты Ozon в Оренбургской области и еще 3 состава компании.

Перед этим СОУ успешно поразили около 15 складов Wildberries. В частности, в ночь на 24 августа Дагестан был атакован беспилотниками. В поселке Тюбе после удара вспыхнул обширный логистический комплекс Ozon, расположенный на территории промышленного парка "Тюбе". Площадь объекта составляет около 130 тысяч квадратных метров. После атаки там возник масштабный пожар, дым от которого был виден на расстоянии более 10 километров.

Примечательно, что президент Финляндии Александр Стубб поддерживает дальнобойные атаки украинских военных. Он считает, что таким способом можно принудить Россию к переговорам.