Такие атаки создают серьезную нагрузку на топливную и логистическую системы России. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Атака БПЛА по России 26 августа: в каких регионах есть прилеты?

Как сообщали в течение ночи 26 августа местные жители нескольких российских регионов и мониторинговые сообщества в телеграме, массированная атака БПЛА была успешной как минимум в отношении двух объектов. После серии взрывов там возникли масштабные пожары, зафиксированные на видео и фото очевидцев.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Кстове – это предприятие "Лукойл" в Нижегородской области, как пишет Exile+. Там наблюдается сильное задымление после серии ударов. Отметим, что этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов в России с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, которые активно используются для обеспечения потребностей российских войск. Поэтому такие удары существенно влияют на способность врага вести свою агрессивную войну.



Пожар на НПЗ в Кстове / Фото очевидцев

Параллельно повторному удару подвергся большой логистический комплекс Wildberries в Котовске, что в Тамбовской области, площадью около 108 тысяч квадратных метров. Судя по имеющимся кадрам с места событий, на территории объекта возник масштабный пожар, о чем сообщают обозреватели из Astra.

Начался пожар на складе Wildberries в Котовске: смотрите видео очевидцев

А здесь огонь охватил практически весь логистический склад: смотрите видео очевидцев

Этот центр является ключевым логистическим узлом в Центральной России, который после выхода на полную мощность должен был хранить до 54 миллионов единиц товаров. Объект уже подвергался атаке 18 июля, тогда работу комплекса временно приостановили.

Отметим, что по состоянию на конец июля компания Wildberries уже потеряла более 1 миллиона квадратных метров складских площадей, поэтому свободных мощностей в Центральной России у нее физически почти не осталось. В то же время началась кампания по уничтожению складов другой логистической компании, важной для финансирования российских войск и поддержки экономики – Ozon.