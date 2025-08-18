Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, в сотрудничестве с Главным управлением разведки, совершили атаку на НПЗ в Волгограде. Этот завод принадлежит компании "Лукойл".

Что произошло с НПЗ в Волгограде?

Результатом этой атаки стало то, что завод в Волгограде перестал принимать нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Волгоградский НПЗ является одним из десяти крупнейших в России. Также этот завод считается ключевым производителем топлива в российском южном федеральном округе.

В результате падения обломков от атаки беспилотников, начался масштабный пожар. Произошло возгорание разливов нефтепродуктов. Как сообщила администрация этого НПЗ, тушение пожара продолжалось около 19 часов.

Отметим, что это не первая атака украинских дронов на этот завод. Он обеспечивает не только южные регионы России, также часть его продукции отправлялась на экспорт.

Заметьте! Волгоградский нефтеперерабатывающий завод имеет возможность перерабатывать ориентировочно 300 тысяч баррелей сырой нефти в день.