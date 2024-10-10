Ремонтная кампания на АЭС завершена досрочно: все энергоблоки работают

Украина успешно завершила нынешнюю ремонтную кампанию и подготовила все девять атомных энергоблоков к работе в зимний период. Подробнее об этом читайте далее.

Все энергоблоки украинских АЭС работают

Все девять блоков атомных электростанций, находящихся под контролем Украины, уже работают и готовы к зимним нагрузкам, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В частности, 9 октября последний энергоблок одной из атомных электростанций был выведен из планового ремонта на 11 дней раньше, чем предполагалось. Это подтверждает эффективность работы специалистов НАЭК "Энергоатом".

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Атомная генерация является основой нашей энергосистемы, и благодаря профессионализму атомщиков мы входим в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности.

Как отмечается, это чрезвычайно важно в условиях повышенного внимания к энергетической безопасности, когда стабильное электроснабжение становится критически необходимым в зимний период.

Должна развиваться и атомная, и альтернативная энергетика, потому что именно в этом заключается прогресс. Атомная энергетика обеспечивает базовую генерацию, тогда как альтернативная покрывает пиковые нагрузки и отвечает за потребление в определенные периоды времени,

– отметил министр на форуме "Энергия бизнеса".

Благодаря планово-предупредительным ремонтам, которые были проведены раньше запланированных сроков этим летом, Украине удалось заблаговременно подготовить энергоблоки к зиме.

Обратите внимание! Герман Галущенко неоднократно подчеркивал важность развития как атомной, так и альтернативной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Украины в целом.