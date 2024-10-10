Усі енергоблоки українських АЕС працюють

Усі дев'ять блоків атомних електростанцій, що знаходяться під контролем України, вже працюють і готові до зимових навантажень, повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Зокрема, 9 жовтня останній енергоблок однієї з атомних електростанцій був виведений з планового ремонту на 11 днів раніше, ніж передбачалося. Це підтверджує ефективність роботи фахівців НАЕК "Енергоатом".

Герман Галущенко Міністр енергетики України Атомна генерація є основою нашої енергосистеми, і завдяки професіоналізму атомників ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності.

Як зазначається, це надзвичайно важливо в умовах підвищеної уваги до енергетичної безпеки, коли стабільне електропостачання стає критично необхідним в зимовий період.

Має розвиватися і атомна, і альтернативна енергетика, бо саме в цьому полягає прогрес. Атомна енергетика забезпечує базову генерацію, тоді як альтернативна покриває пікові навантаження і відповідає за споживання в певні періоди часу,

– зазначив міністр на форумі "Енергія бізнесу".

Завдяки планово-попереджувальним ремонтам, які були проведені раніше запланованих термінів цього літа, Україні вдалося завчасно підготувати енергоблоки до зими.

Зауважте! Герман Галущенко неодноразово наголошував на важливості розвитку як атомної, так і альтернативної енергетики для забезпечення енергетичної безпеки України в цілому.