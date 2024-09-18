Стоимость авиабилетов в России выросла до 22-летнего рекорда

Теперь для россиян куда-то улететь стало на 28,4% дороже. Это рекордный показатель начиная с 2002 года, написали в Росстате.

Стоимость авиабилетов в России

Цена перелета в экономклассе в России из расчета на 1 000 километров пути была зафиксирована на уровне 86,5 долларов, что является рекордом за все время ведения статистики.

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Также резкое подорожание билетов наблюдалось в начале года – 34 – 42% в годовом выражении.

Глава Минтранса России Роман Старовойт отметил, что средняя цена билета теперь составляет 100 долларов, а подорожание за полгода составило 20%.

Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это расходы авиакомпании на поддержку летной годности. Как бы там ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем,

– сказал он.

Годовой пассажиропоток в 2024 году снизится до 98 миллионов человек, хотя в прошлом году авиаперевозками воспользовались 105 миллионов пассажиров.