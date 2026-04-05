Энергокризис из-за войны: что ждет аэропорты Италии после ограничений на топливо для самолетов

Из-за войны в Иране и ограничения Ормузского пролива Италия начала контролировать количество авиационного топлива. В частности некоторые аэропорты страны уже имеют лимиты и ограничения на использование топлива, которые предварительно будут действовать до 9 апреля.

Как Италия ограничивает аэропорты из-за энергокризиса?

О том, какие последствия имеет страна из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в материале Bloomberg.

Аэропорты Италии публикуют сообщения с предупреждением об ограниченных ресурсах топлива в ближайшие дни. Причиной называют энергетический кризис из-за войны в Иране.

Известно, что по NOTAM (срочные сообщения для авиаперсонала) ввели ограничения на поставку топлива. Речь идет об аэропортах:

Болоньи;

Милана-Линате;

Тревизо;

Венеции.

В частности известно, что будет действовать ограничение со 2 по 9 апреля. И связано оно с наличием/доступностью топлива марки Jet A1 компании Air BP Italia.

Существует даже приоритетность для рейсов. Преимущество будут предоставлять медицинским и государственным рейсам. Также рейсам более 3 часов по времени. А если продолжительность перелета менее 3 часов – на самолет может применяться максимум 2 000 литров горючего.

В то же время, как отмечает издание, так меры Италии является одним из первых случаев того, как на Европу влияет дефицит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Пока итальянский оператор аэропорта Save SpA, уверяет, что ограничения не являются существенными, а глава итальянского управления гражданской авиации ENAC тоже говорит, что ситуация "под контролем". На самом деле риски существуют. Ведь в то же время руководитель ENAC добавил, что потенциальные проблемы могут возникнуть после апреля, если давление на поставки не прекратится.

Что известно о ситуации с топливом в Германии?

Ранее Новости.LIVE сообщали, что цены на дизель в стране, как и на все топливо продолжают расти.

Так, например, 4 апреля литр дизеля стоил почти 3 евро. На украинские деньги это более 150 гривен.

В зависимости от вида горючего, цены колеблются в таких пределах:

Ultimate 102 – 2,94 евро за литр (148,23 гривны/литр);

Super – 2,61 евро за литр (131,60 гривны/литр);

Super E10 – 2,55 евро за литр (128,57 гривны/литр);

Diesel – 2,68 евро за литр (135,13 гривны/литр);

Ultimate Diesel – 2,99 евро за литр (150,76 гривны/литр).

Как отмечают в материале наиболее заметным является подорожание премиального топлива. Ведь дизель преимущественно стоит 2,68 евро, зато высококачественное топливо достигает в стоимости 3 евро.

Обратите внимание! Средняя цена на премиальный бензин А-95 в Украине – 75,03 гривны за литр. Такие данные обнародовали на сайте "Минфин" в пятницу, 3 апреля.

В частности накануне сообщалось, что цена на дизель в Германии побила рекорд 2022 года, пишет Tagesschau. 2 апреля стоимость ресурса выросла до 2,327 евро за литр.

Впереди может быть дальнейший рост цен. На международных рынках стоимость сырой нефти подскочила во время недавней речи президента США Дональда Трампа. Нефть марки Brent подорожала примерно на 8% – до более 109 долларов за баррель,

– говорится в сообщении.

В то же время известно, что дизель стремительно растет в цене по 2 причинам. Это процесс производства и зависимость от импорта. Европа может производить и экспортировать бензин, но дизель импортирует преимущественно готовым – в этом и основная проблема.

