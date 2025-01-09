Австрия имеет проблемы с Еврокомиссией: в Politico назвали причину

Австрия может столкнуться с дисциплинарными мерами Еврокомиссии. Причиной тому являются чрезмерные бюджетные расходы в 2024 – 2026 годах.

Что сейчас происходит в Австрии

Так Австрии грозит специальный режим Евросоюза, пишет 24 канал со ссылкой на Politico.

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Этот спецрежим предусмотрен для стран, чьи расходы вышли за предельную границу. Поэтому Вене следует до 21 января продемонстрировать Еврокомиссии убедительный план сокращения расходов.

Шансы уложиться в этот крайний срок, как отмечает издание, зависят от коалиционных переговоров. Они только что начались заново во главе с лидером ультраправых Гербертом Киклем по формированию правительства.

Если Австрия не подаст документ в определенные сроки, то окажется в таком же положении, как Франция и Италия, в которых также высокий госдолг,

– отмечает Politico.

В материале говорится о том, что Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия спешат согласовать план до начала следующей недели. Однако информация об этом является неофициальной.

Интересно! Одной из причин неудачных переговоров между Австрийской народной партией и социал-демократами о правительстве были острые споры относительно сбалансирования бюджета.

