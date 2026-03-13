1,5 тысячи целевой помощи начислят автоматически: кого из украинцев касается

Анонсированную Зеленским помощь на 1,5 тысячи гривен будут начислять автоматически. Чтобы получить выплату – никуда обращаться не нужно, деньги поступят так же, как и все выплаты от государства.

Как будут начислять целевую поддержку от государства?

О том, куда нужно обращаться, чтобы получить 1,5 тысячи гривен помощи, говорится в сообщении Дениса Улютина.

Министр соцполитики написал, что новый пакет поддержки, создан по поручению президента, предусматривает автоматическое начисление средств.

Заметьте! Получить помощь можно через привычные способы получения выплат. Например, пенсий – через Укрпочту или на банковский счет.

В частности министр отметил, что помощь получат почти 13 миллионов украинцев. А чтобы предоставили выплату в 1,5 тысячи гривен:

Никуда дополнительно обращаться не нужно. Средства начислят автоматически через привычные для получателей пенсий или соцвыплат каналы,

– добавил Улютин.

В частности поддержку предлагают для таких категорий:

пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;

получатели пособия по инвалидности и малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;

семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.

Акцент на помощь для людей, которые по уровню дохода нуждаются в дополнительных ресурсах.

Что известно о новом пакете помощи?

А что касается программы для компенсации расходов на топливо, действуют такие условия кэшбека:

15% – на дизельное топливо;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе,

– говорится в сообщении Свириденко.

Также министр отметила, что выплаты реализуют в рамках программы "Национальный кэшбек".

Что еще нужно знать о поддержке и льготах от государства?

Многодетные семьи в Украине могут получить льготы на ряд услуг. Например, скидки в 50% на оплату топлива, телефонной связи и коммуналки.

Для детей из многодетных семей есть отдельные виды поддержки. Однако любая помощь в таком случае возможна только если подать соответствующие документы в органы соцзащиты.

В то же время в Украине предусмотрены отдельные льготы на коммунальные услуги для определенных категорий. Здесь ключевым условием является среднемесячный доход семьи на одного человека. Он не может превышать 4 660 гривен. Иначе – помощь не начислят.