1,5 тысячи целевой помощи начислят автоматически: кого из украинцев касается
- Украинцы получат 1,5 тысячи гривен помощи автоматически, без необходимости отдельных обращений.
- Помощь предназначена для пенсионеров, получателей пособия по инвалидности, малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц и семей с детьми.
Анонсированную Зеленским помощь на 1,5 тысячи гривен будут начислять автоматически. Чтобы получить выплату – никуда обращаться не нужно, деньги поступят так же, как и все выплаты от государства.
Как будут начислять целевую поддержку от государства?
О том, куда нужно обращаться, чтобы получить 1,5 тысячи гривен помощи, говорится в сообщении Дениса Улютина.
Смотрите также Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто: когда и сколько процентов
Министр соцполитики написал, что новый пакет поддержки, создан по поручению президента, предусматривает автоматическое начисление средств.
Заметьте! Получить помощь можно через привычные способы получения выплат. Например, пенсий – через Укрпочту или на банковский счет.
В частности министр отметил, что помощь получат почти 13 миллионов украинцев. А чтобы предоставили выплату в 1,5 тысячи гривен:
Никуда дополнительно обращаться не нужно. Средства начислят автоматически через привычные для получателей пенсий или соцвыплат каналы,
– добавил Улютин.
В частности поддержку предлагают для таких категорий:
- пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;
- получатели пособия по инвалидности и малообеспеченные семьи;
- внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;
семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.
Что известно о новом пакете помощи?
- 15% – на дизельное топливо;
- 10% – на бензин;
- 5% – на автогаз.
Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе,
– говорится в сообщении Свириденко.
Также министр отметила, что выплаты реализуют в рамках программы "Национальный кэшбек".
Что еще нужно знать о поддержке и льготах от государства?
Многодетные семьи в Украине могут получить льготы на ряд услуг. Например, скидки в 50% на оплату топлива, телефонной связи и коммуналки.
Для детей из многодетных семей есть отдельные виды поддержки. Однако любая помощь в таком случае возможна только если подать соответствующие документы в органы соцзащиты.
В то же время в Украине предусмотрены отдельные льготы на коммунальные услуги для определенных категорий. Здесь ключевым условием является среднемесячный доход семьи на одного человека. Он не может превышать 4 660 гривен. Иначе – помощь не начислят.