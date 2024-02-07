Сколько средств украинцы тратят на легальные азартные игры

В 2023 году украинцы значительно увеличили расходы на легальные азартные игры. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поделился данными об общем обороте азартных игр за прошлый год.

Как украинцы играют в азартные игры

Даниил Гетманцев отметил, что 2023 год отличился эффективностью борьбы с явлением "мискодинга". По его словам, Национальный банк Украины применил штрафы на общую сумму 486,35 миллиона гривен.

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Кроме того, НБУ отменил лицензии нескольких банков и аннулировал лицензии некоторых небанковских финансовых учреждений, как указано в отчете НБУ о "мискодинге".

Что такое "мискодинг"



"Мискодинг" - это практика, которая заключается в манипулировании банковскими системами с целью сокрытия истинного источника платежей, связанных с азартными играми. Игорные заведения представляют эти платежи как оплату за альтернативные услуги, такие как компьютерные игры или услуги мобильной связи. Банки, которые вступают в сотрудничество с такими заведениями, вносят изменения в код транзакций (Merchant Category Code, MCC) для маскировки истинной сущности этих платежей. Такой подход позволяет нелегальным казино избежать налоговых обязательств и обойти законодательные ограничения, связанные с азартными играми.

Вследствие этого, объем безналичных операций в легальном азартном сегменте вырос с 4 миллиардов гривен в 2022 году до 83 миллиардов гривен в 2023 году.

А общий оборот вырос до 207 миллиардов гривен по сравнению с 14 миллиардами гривен годом ранее.

Рынок азартных игр в Украине

В 2020 году Верховная Рада Украины приняла закон, который легализует игорный бизнес. Его основной целью является создание прозрачного и контролируемого рынка, что обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет и защищает права потребителей.

Закон об игорном бизнесе в Украине устанавливает четкие условия и правила для субъектов игорной индустрии, с целью регулирования этой сферы. Основные положения закона включают: