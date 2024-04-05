"Мир" без Казахстана: банки страны не будут обслуживать российские карты

Казахстан отказался обслуживать платежные российские карты "Мир". Ранее он был ключевым торговым партнером Кремля на постсоветском пространстве, входящим в блок ОДКБ и ЕАЭС, сообщают российские СМИ.

Казахстан не будет обслуживать карты России

После того как США ввели санкции против платежной системы "Мир" и пригрозили вторичными ограничениями для всех, кто будет продолжать ее обслуживать, многие страны начали прекращать сотрудничество.

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Сейчас обслуживать российские карты отказались Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Де-факто к санкциям против системы "Мир" присоединился крупнейший в Казахстане Halyk Bank. Он полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплатой через терминалы и снятием наличных в банкоматах.

Представитель банка сообщил, что это произошло еще в феврале – именно тогда под блокирующие санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК). Это "дочка" ЦБ РФ, ответственная за обслуживание и эмиссию "Мира".

Также карты в Казахстане не будут обслуживаться в:

ForteBank;

Нурбанке;

Freedom Bank;

"ЦентрКредит".

Вы можете даже не пытаться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта "Мир" под санкциями для Казахстана,

– заявили в колл-центре "ЦентрКредита".

Частично российские карты продолжают обслуживать лишь "ВТБ Казахстан" и Bereke bank. Первый позволяет снимать с "Мира" наличные в банкоматах только в тенге, а второй не позволяет осуществлять денежные переводы.