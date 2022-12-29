Около половины банковских отделений не работает из-за отключения электроэнергии

Более половины отделений большинства украинских банков не работают в результате отключений электроэнергии, вызванных российскими ракетными обстрелами. Из-за отключения света убытки банков могут превысить 300 миллионов гривен.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой устойчивости в декабре 2022 года.

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Влияние обстрелов на работу банков

Доля работающих отделений системно важных банков заметно сокращается во время ракетных атак. По состоянию на начало декабря почти в половине из них автономно в течение рабочего дня могли работать менее пятой части отделений.

По оценкам банков, предоставленным в начале декабря, из-за отключения света дополнительный операционный ущерб может превысить 300 миллионов гривен. Большая часть потерь приходится на крупные финучреждения со значительным количеством отделений.

Что такое Power Banking

По инициативе НБУ была создана национальная сеть банков, которые могут работать даже во время блэкаута. Таким образом, если света не будет долго, украинцы смогут получать банковские услуги независимо от того, владельцем какой банковской карты они являются.

Всего создано более 1000 таких отделений, но сеть может расширяться. К программе присоединились 14 украинских системно важных банков. Найти ближайшее к вам отделение можно на карте.

Воспользоваться можно будет следующими услугами:

получение наличных денег (банкоматы, касса);

платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания);

обмен валют при наличии наличной валюты в кассе;

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Напомним, раньше мы сообщали, что все украинские банки подготовились к блекауту, а значит, системных сбоев в их работе не будет. Также мы писали о том, как при блекауте найти магазин, в котором рассчитывают карточкой.