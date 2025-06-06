Банкоматы "Приватбанка" временно прекратят работу

Ночью 7 июня банкоматы "Приватбанка" не будут работать. Это связано с техническими работами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что известно о работе банкоматов "Приватбанка"

В ночь на 7 июня банкоматы "Приватбанка" временно не будут работать из-за технических работ.

Ограничение в работе банкоматов будет с 00:05 до 05:00. В это время не будет возможности выполнить любые операции с помощью банкоматов.

С 1 июня в "Приватбанке" действуют новые лимиты на переводы. Они составляют 100 тысяч гривен в месяц. В то же время ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN в пределах Украины и за ее пределами.

Напомним, что 15 апреля в работе "Приватбанка" произошел масштабный сбой. Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил о проблемах с оплатой их картами – проблемы возникали в торговых точках "Приватбанка".

Тогда клиенты банка массово не могли осуществить оплаты картой.