Какую сумму наличных надо иметь на случай полного блэкаута

Во время блэкаута электронные системы расчетов могут не работать. Единственным способом совершить покупку остается использование наличных денег.

Какая сумма наличных нужна в случае отключений

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Канала подчеркнул, что необходимую сумму наличных следует определять учитывая личные потребности человека. Это означает, что бюджет должен соответствовать расходам человека или семьи на определенный период времени.

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Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Я считаю за пример надо взять 2022 – 2023 годы. Та сумма, которую вы тратите в среднем в неделю будет достаточной во время блэкаута.

Фурса также отметил, что украинская банковская система готова к испытаниям готова к испытаниям. А, следовательно, населению волноваться не стоит. Также он привел пример прошлого года, когда финансовые учреждения продолжали работать несмотря на отключение электроэнергии.

Как можно снять наличные с карты во время блэкаута?

Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами, как на кассе в магазинах, где предлагается снятие наличных в пределах определенной суммы или в отделении банка, или в кассе банка.

Какая сейчас ситуация с отключением света

По состоянию на теперь, в Украине применяются стабилизационные почасовые отключения. Таким образом энергетикам удается удерживать баланс внутри энергетической системы.

Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что вызвало дефицит электроэнергии.

В то же время эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Канала отметил, что количество отключений летом может возрасти. По его словам, это обусловлено ростом потребностей потребителей, а сами отключения могут продолжаться до конца войны и даже дольше.