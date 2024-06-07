Какое решение принял Кабмин

Во время заседания Кабмина, чиновники обсуждали методы сокращения расхода электроэнергии. В частности через отказ органов власти и некоторых учреждений от определенных опций. Таких, как кондиционеры и дополнительное освещение.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Работаем над тем, чтобы уменьшить потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства.

По словам Шмыгаля, министерства, областные государственные администрации и центральные органы исполнительной власти обязаны отказаться от:

использования кондиционеров;

освещения прилегающей территории;

наружного освещения зданий.

К этому же премьер-министр призвал другие госорганы, в частности, правоохранителей. Похожие рекомендации получил и бизнес.

Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности,

– подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! Не выполнять указанные ограничения смогут учреждения, где кондиционирование является частью деятельности, как, например, в больницах.

Почему продолжаются отключения

За время полномасштабной войны потеряно большую часть мощностей. Только в этом году энергосистема Украины понесла убытки на более чем миллиард долларов.

Отключения вводятся для того, чтобы стабилизировать ситуацию внутри энергосистемы. Ремонт энергетических предприятий продолжается, однако он может затянуться более чем на год, из-за сложности изготовления некоторого оборудования.