Что будет с банковскими депозитами в сентябре

В сентябре 2024 года прогнозируется стабильность банковских депозитов. Однако, возможны незначительные колебания, обусловленные сезонными факторами и экономической ситуацией.

Какой будет прибыль по гривневым депозитам

Как сообщил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА, в сентябре средняя доходность гривневых вкладов останется на уровне августа, передает 24 Канал.

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Поэтому, доходность вкладов будет следующей:

на срок от 3 до 6 месяцев – составит 10% годовых;

на срок от 9 до 12 месяцев – в пределах 11 – 12% годовых;

на длительные во времени вклады, от 1 до 2,5 лет – в среднем до 12 – 13% годовых.

При этом, специалист отметил, что до конца года чистая прибыль по гривневым депозитам составит не менее 3 – 4%.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Таким образом, чистая прибыль по самым коротким гривневым депозитам (от 3 месяцев до 6 месяцев) почти втрое превысит доход от валютных вкладов, что значительно усиливает заинтересованность граждан именно гривневыми вкладами

Как отмечает эксперт, средняя доходность валютных депозитов останется стабильной: средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1,5% годовых, а в евро – 1,3% годовых.

Интересно! С учетом текущих депозитных ставок, граждане могут не только сохранить свои средства от обесценивания, но и обеспечить себе минимум 3 – 4% чистой прибыли.

Впрочем, эксперт считает, что в сентябре возможно продолжение "переходного периода", когда граждане приспосабливаются к новым экономическим реалиям. Ожидается постепенный рост потребительских цен на уровне 5 –7%.

Отсюда возможна поведенческая инерционность и, как следствие, рост количества новых вкладчиков составит лишь 1%,

– подчеркнул банкир.

Впрочем, актуальные экономические факторы, которые непосредственно или косвенно влияют на работу банков и развитие депозитных программ – сейчас не являются угрожающими. В том числе коммерческие банки активно соревнуются за вкладчиков, предлагая депозитные программы с наиболее выгодными условиями для клиентов.