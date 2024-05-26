Что пенсионерам надо знать о банковских счетах, через которые начисляется пенсия

В Украине пенсии могут выплачиваться через почтовые отделения или через банковские учреждения, причем пенсионеры сами выбирают, через какой из этих каналов они хотят получать свои деньги.

Основные требования к банковским счетам

Пенсионеры в Украине могут получать пенсионные средства через любой банк, который имеет лицензию на ведение такой деятельности. Для этого необходимо иметь специализированный банковский счет для пенсий и социальных выплат, который должен находиться в активном состоянии.

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Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц по состоянию на 24 февраля 2022 года, получают свои пенсионные выплаты только через государственный банк "Ощадбанк".важно, чтобы на их банковском счет были выполнены следующие условия:

Счет должен быть открыт в одном из банков, имеющем право на такие операции;

Нужно иметь специализированный текущий счет для пенсий и других социальных выплат;

Счет должен быть используемый активно.

Что надо знать о номере счета

Как указывать номер банковского счета При подаче документов на назначение или перерасчет пенсии необходимо указать номер счета в международном формате IBAN, который содержит 29 символов.

Использование формата IBAN позволяет однозначно идентифицировать банковский счет и обеспечить корректную маршрутизацию платежей. Для получения международного идентификатора банковского счета можно воспользоваться мобильным приложением вашего банка или обратиться в банковское отделение.

В случае изменений в банковских данных, пенсионерам следует немедленно сообщить об этом Пенсионный фонд, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Эту информацию можно подать дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.