Беларусь становится все более зависимой от России: что планирует сделать Минск

Беларусь планирует возвести третий энергоблок БелАЭС. В то же время Минск не хочет отказываться от идеи нового атомного проекта в Могилевской области.

Какие планы имеет Беларусь по АЭС?

И это несмотря на то, что действующее производство электроэнергии полностью покрывает спрос, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Это происходит в значительной степени благодаря искусственному стимулированию потребления. Таким образом хотят избежать профицита.

Данные 2022 года свидетельствуют: два блока БелАЭС уже формировали около 5 % излишков генерации. Власти страны все увеличивали нагрузку на сеть, в частности из-за перехода на электроотопление. Однако это не создало потребности в дополнительной атомной мощности.

А в 2024 году потребление электроэнергии достигло 43,2 миллиарда киловатт в час. При этом АЭС обеспечивала 40 % спроса.

Строительство нового блока снова приведет к профициту, который Беларуси фактически некуда экспортировать,

– объяснили в разведке.

Обещания по замещению 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно также не стали правдой. В 2023 году импорт российского газа составил 17 миллиардов кубометров – лишь на 2 миллиарда меньше, чем в 2021-м.

В Минске заявили, что будут сохранять те же объемы закупок. И это свидетельствует об отсутствии реального снижения зависимости.

БелАЭС строили преимущественно за счет российского кредита. С 6,838 миллиарда долларов финансирования 5,36 миллиарда – это заем от Кремля.

Фактически белорусы платят как за электроэнергию, так и за кредит на ее производство,

– уточнили в СВР Украины.

Заметьте! Новый энергоблок также будет финансироваться с помощью российского долга, что увеличит нагрузку на бюджет и налогоплательщиков.

Напомним, что Александр Лукашенко планирует поставлять электричество на оккупированные Россией украинские территории. Об этом писало медиа Беларуси "Белта".

Лукашенко заявил о намерении строительства новой АЭС на востоке Беларуси, в частности для обеспечения электроэнергией "новых регионов" России, которую оккупировал Кремль. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Обратите внимание! Согласно его словам, если будет принято решение, то Минск сразу начнет ставить новый энергоблок или новую станцию.

Что происходит с экономикой страны?