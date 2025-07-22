Сбывали некачественное топливо: на Киевщине разоблачили нелегальную нефтебазу и сеть АЗС

БЭБ и Нацполиция прекратили работу подпольного завода, который организовал продажу фальсифицированного топлива. Правоохранители изъяли продукцию за 8 миллионов гривен.

Как работала схема по продаже горючего?

Злоумышленники, вероятно, сбывали низкокачественное топливо через сеть подконтрольных АЗС, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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По версии следствия, незаконно изготовленное низкокачественное топливо хранилось на одной из местных нефтебаз в Белоцерковском районе Киевской области. В дальнейшем его продавали через сеть подконтрольных заправок.

АЗС работали без сертификатов качества на топливо и акциза. В то же время ранее по этому же адресу работало другое предприятие, которое имело разрешения на торговлю и производство топлива. В мае 2024 года суд запретил эксплуатацию комплекса зданий нефтебазы.

Что изъяли в результате обысков?

По результатам проведенных 20 обысков на территории Киевской, Черкасской областей и в городе Киеве по местам расположения АЗС и нефтеперерабатывающего завода изъяли:

более 57 000 литров бензина;

почти 85 000 литров дизельного топлива;

4,5 000 литров сжиженного газа.

Также изъяли 29 резервуаров для хранения горючего, газораспределительную колонку, 6 топливо-распределительных колонок, помповое оборудование и грузовые автомобили.

Кроме того, обыски провели по местам жительства подозреваемых, где изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны и более 18 миллионов гривен наличных. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 миллионов гривен.

Фигурантов подозревают в незаконном приобретении с целью сбыта, хранения, транспортировки, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров. Устанавливается полный круг лиц, причастных к подпольному производству и продаже горючего.