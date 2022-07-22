Бензин и автогаз подорожал 22 июля: будет ли расти цена горючего из-за нового курса

Цена горючего 22 июля немного выросла на АЗС. Эксперт прогнозирует, что новый курс НБУ не повлияет на цену горючего, и она останется в этом же ценовом диапазоне. Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС. рассказываем дальше.

Цена горючего на АЗС 22 июля

Бензин А-95 – 50,55 гривны за литр (+3 копейки против 21 июля).

– 50,55 гривны за литр (+3 копейки против 21 июля). Бензин А-92 – 49,45 гривны за литр (без изменений).

– 49,45 гривны за литр (без изменений). Дизельное горючее – 55,16 гривны за литр (-11 копеек).

– 55,16 гривны за литр (-11 копеек). Автогаз – 30,91 гривны за литр (+55 копеек).

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Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отметил, что розничные цены подняли некоторые небольшие и региональные сети. Национальные – без изменений. "Поднятие курса запустило механизм уменьшения прибыли и ее перераспределения между сегментами нефтепродуктообеспечения", – объяснил он в сообщении в фейсбуке. Отсутствие ценового потолка позволило быстро наполнить рынок за счет хорошей материальной мотивации (прибыли). Сейчас начался обратный процесс, когда всем придется сокращать маржу, а наиболее неэффективным, в большинстве случаев случайным и непрофильным поставщикам – покинуть этот рынок.

– считает он.

Что будет с ценами на топливо: прогноз

До решения НБУ повысить официальный курс доллара к гривне, по словам Куюна, эксперты ожидали снижения цены дизельного горючего и автогаза.

Напомню, что розничная цена на сжиженный газ за месяц снизилась где-то на 30%. Мы ожидали, что так очень будет дешеветь и дизельное топливо. Были все предпосылки для уменьшения цены более, чем на 10 гривен,

– рассказал Куюн.

Стоит ли ждать снижения цен

Эксперт объяснил, что после поднятия официального курса до 36,57 гривны удешевления цен на топливо не будет. Отметим, что курс доллара вырос до 40 гривен.

Поэтому он считает, что украинцам следует забыть об ожидаемом снижении цен на горючее, поскольку валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. Вместе с тем Куюн прогнозирует, что повышения цен в ближайшее время тоже не будет и горючее будет держаться в существующем ценовом диапазоне.

Текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет также способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, наблюдаемое в июле,

– написал в фейсбуке эксперт.

Сергей Куюн считает, что в ближайшие недели диапазон цен будет ориентировочно таким:

дизельное топливо – 56 – 58 гривен за литр,

бензин – 51 – 53 гривны за литр,

автогаз – в среднем 30 гривен за литр.

Оптовые цены на топливо выросли

Эксперт отметил, что оптовые цены на дизтопливо и бензин за вчера (21 июля) выросли на 10 и 11,5 гривен за литр соответственно (54,8 и 55 гривен за литр). "Уже есть случаи отката на 2 – 3 гривны. На следующей неделе так поступят и другие. Характерно, что оптовая цена автогаза пока почти не изменилась", – написал он.

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