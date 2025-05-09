Коммуналка за 0 гривен для пенсионеров: для кого услуги будут бесплатными

Отдельные категории пенсионеров могут воспользоваться льготной системой оплаты коммуналки. В перечень вошли отдельные профессии.

Кто из пенсионеров имеет право на бесплатную коммуналку

Пенсионеры могут воспользоваться правом на льготу при оплате коммунальных услуг, а также при покупке твердого печного топлива и сжиженного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Льготой могут воспользоваться пенсионеры, которые живут в сельской местности и работали по специальностям:

педагогический работник;

работник медицины;

фармацевт;

специалист по защите растений;

библиотекарь;

работник музея;

работник учреждения культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности;

работник сферы культуры.

Льгота возможна только в том случае, если за последние полгода средний доход семьи за месяц в расчете на одного человека не превышал 4 240 гривен.

Как оформить льготу

Заявление о предоставлении льготы можно подать несколькими способами:

Лично в сервисном центре ПФУ;

Через представителя местных органов самоуправления;

Онлайн через вебпортал ПФУ;

Онлайн через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

Онлайн через Дию.

Необходимые документы:

Документы, которые подтверждают проживание в сельской местности;

Справку о праве на льготу от органов образования, здравоохранения, культуры или администрации организации, где работал пенсионер (если учреждение ликвидировано, справку выдает сельский или поселковый совет на основе трудовой книжки).

Важно! Льготу предоставляют на год с момента обращения, но она распространяется только на самого пенсионера, а не на членов его семьи.