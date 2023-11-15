Замена счетчика: в каких случаях это происходит бесплатно

Поверка счетчиков – это обязательная процедура, которая должна осуществляться регулярно. Устройство имеет свой срок годности, поэтому его нужно своевременно заменять.

Когда нужно заменять счетчик

Необходимо понимать, что от того, насколько корректно работает устройство, зависит правильность полученных показателей. В некоторых случаях счетчики могут починить, однако есть и ситуации, когда без замены не обойтись.

Читайте также Когда вырастет цена на свет: новое заявление от министра энергетики

Какие замены бывают:

Плановые – обслуживающая компания фиксирует срок действия счетчика и когда он истекает, сообщают потребителю о замене.

Внеплановые – устройство могут заменить на более новое (более техничное), если компания имеет такие возможности, в таком случае исправность счетчика не играет роли. Также это может быть при аварийных ситуациях. К примеру, когда при поверке счетчика обнаружена неисправность, которую невозможно устранить

Кто может получить бесплатную замену счетчика

Если поверка счетчика не производится своевременно, он может быть признан неисправным и подлежать внеплановой замене.

В соответствии с действующим законодательством, безвозмездная замена счетчика производится для бытовых потребителей, если это плановая процедура. Также бесплатное осуществление операции происходит, когда это инициатива обслуживающей компании.

Если речь идет о счетчиках, которые находятся на территории коммерческих предприятий, там действуют аналогичные правила. В этом случае важно, чтобы поверка устройства происходила вовремя.

При замене счетчика специалист, выполняющий процедуру, должен предоставить вам соответствующие документы.