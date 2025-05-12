В Monobank объяснили, как работают "бесплатные кредиты военным"

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что есть вопрос "О бесплатных кредитах военным". В частности он предоставил объяснение как работает эта услуга.

Как работают "бесплатные кредиты" для военных в Monobank

Закон (пункт 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей") утверждает, что банки не имеют права начислять проценты и штрафы военным, пишет 24 Канал со ссылкой на Гороховского.

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Но мы не знаем, кто из клиентов военный, а кто нет. Если к нам обращается клиент и говорит, что он военный и просит на основании этого закона отменить ему процентную ставку, мы немедленно это делаем, но предупреждаем, что мы не сможем предоставить ему новые транши бесплатных кредитов, поскольку у нас нет бесплатных депозитов,

– объяснил бизнесмен.

То есть Monobank по уже выданным кредитам проценты не начисляет проценты, но и не выдаем новых. Дело в том, что банк просто не имеет бесплатных ресурсов для этого.

Олег Гороховский добавил, что так делают крупные банки. В частности он выразил свое сожаление относительно того, что с "удовольствием вообще простил военным все кредиты", но тогда monobank не сможет чем вернуть вкладчикам их депозиты.

Это все происходит потому, что закон приняли, а источник финансирования этой нормы закона не предусмотрели,

– написал соучредитель Monobank.

Обратите внимание! Банки не будут работать в убыток, поэтому не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты.

